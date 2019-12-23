Греция и Кипр спешат с газопроводом

Греция, Кипр и Израиль активизируют подготовку к подписанию договора о прокладке газопровода Eastmed, намеченному на 2 января. Министр иностранных дел Греции во время короткой встречи со своим кипрским коллегой в Ларнаке заявил, что к трехсторонней инициативе могут примкнуть все страны, опирающиеся на нормы международного права. "Наш проект – это не реакция на чьи-то действия, - уточнил Никос Дендиас. - Это - попытка улучшить качество жизни граждан, дать стимул экономикам, найти новые решения. Газопровод станет огромным шагом вперед на пути достижения энергетического равновесия Евросоюза".

Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис убежден: "Новая инфраструктура создается и для предотвращения поползновений тех, кто пытается дестабилизировать восточное Средиземноморье в обход международного права".

Eastmed станет самым протяженным в мире подводным газопроводом. Маршрут пройдет от израильских и кипрских газовых месторождений, через остров Крит до материковой Греции, а затем Италии.

Греция и Кипр ускорили подготовку к запуску проекта в жизнь после того, как Турция и международно признанное правительство Ливии подписали меморандум о разграничении акватории Средиземного моря. Документ, признанный Афинами незаконным: греческий министр иностранных дел лично побывал в Ливии для изучения обстоятельств его появления. Греция связывает партнерство Турции и Ливии с желанием ограничить права греческих островов на прилегающие морские территории. Анкара в свою очередь рассматривает прокладку трубопровода как вызов своим интересам в регионе: ранее турецкие власти заявили, что международные игроки в восточном Средиземноморье обязаны запрашивать разрешения на любые действия в установленных меморандумом морских зонах.