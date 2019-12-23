Выборы президента Хорватии: 2-й тур состоится 5 января

В Хорватии на президентских выборах по итогам обработки почти 100% бюллетеней нынешний лидер страны Колинда Грабар-Китарович заняла второе место, ее результат - чуть менее 27% голосов, она представляла правоконсервативную партию "Хорватское демократическое содружество", ее основной соперник, оппозиционный кандидат, Зоран Миланович, представляющий Социал-демократическую партию, получил 29,5% голосов.

Зоран Миланович благодарит своих соратников Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Darko Bandic

Обращаясь к своим сторонникам, Зоран Миланович, в прошлом премьер-министр Хорватии, заявил: "За эти дни, что отделяют нас от второго тура выборов, я буду убеждать каждого хорвата и каждую хорватку, в чем состоят национальные интересы нашей страны. Мы сможем и дальше строить гражданское общество, вместе с теми, чьи политические взгляды могут отличаться от тех, что исповедуем мы и наши последователи, поскольку разные для нас не означает неравные. У нас будет общество равных граждан".

Наблюдатели отмечают, что голосование прошло за 10 дней до начала первого председательства Хорватии в ЕС, кадровый дипломат Грабар-Китарович, будучи главой внешнеполитического ведомства, приложила огромные усилия, чтобы страна присоединилась как к НАТО, так и к Евросоюзу.

Действующий лидер Хорватии уверена в своей победе во 2-м туре Photo AP, all rights reserved Darko Vojinovic

Колинда Грабар-Китарович продемонстрировала уверенность в своих силах: "Я поздравляю своих - нет, не оппонентов, а, скорее, коллег, с теми результатами, которые они получили. И я хочу поблагодарить тех избирателей, что отдали свой голос за нас, вновь оказав доверие нашим идеям и принципам, таким образом, дав возможность состязаться во втором туре, который станет одним из этапов, ведущим к победе".

Спикер парламента уже выразил надежду, что во втором туре независимый кандидат Мирослав Шкоро, придерживающийся правоконсервативных взглядов и пришедший к финишу третьим, призовет своих сторонников голосовать за действующего президента Хорватии. Второй тур состоится 5-го января.