Хорваты готовятся ко второму туру выборов

Хорватия изберет президента лишь со второй попытки: в прошедшем в воскресенье первом туре абсолютного большинства голосов не набрал ни один из 11 кандидатов. После отсева в финал вышли двое, в том числе и нынешний президент Колинда Грабор-Китарович, представляющая правоцентристский лагерь.

Жители Загреба оценивают ситуацию так. "Думаю, она заслуживает второго президентского срока, смотрите, как много она делает и внутри страны, и на зарубежной арене, - делится своей точкой зрения пожилая женщина. - Я в любом случае желаю всем удачи. Но думаю, что выиграет все-такие Колинда Грабар-Китарович".

Еще одно мнение жителя хорватской столицы: "Пусть победит лучший, самый способный. Решать все равно избирателям! Мы надеемся, что если останемся сплоченными, нас ждут лучшие времена".

В первом туре действующего президента обошел кандидат от левоцентристов, экс-премьер Зоран Миланович. Он скрестит шпаги с первой дамой хорватской политики 5 января. Наблюдатели отметили сходство позиций фаворитов гонки по внешнеполитическим вопросам и уверенный евроэнтузиазм обоих. Немаловажный фактор с учетом того, что Хорватия на полгода возглавит председательство в ЕС.