Европейские кинофестивали 2019 года

В 2019 году ушла из жизни Аньес Варда, классик французской "новой волны". На Берлинском кинофестивале в начале года ей вручили премию "Камера фестиваля".
А главного приза удостоился молодой израильский режиссёр Навад Лапид за фильм "Синонимы", комедию о молодом человеке, который решил покинуть свою страну и переселиться во Францию. Картина основана на жизненном опыте самого режиссёра.
Французский режиссёр Франсуа Озон получил гран-при жюри за ленту о педофилии в Католической церкви. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жертвах священника-педофила из Лиона, которого Католическая церковь отказалась запретить в служении.
Золотая пальмовая ветвь 72 Каннского кинофестиваля досталась южнокорейскому режиссёру Пон Чжун Хо.
"Паразиты" - это фильм, который не поддаётся классификации, в нём смешиваются разные жанры от комедии до триллера. Проблема социального неравенства и огромной пропасти между богатыми и бедными обыгрывается очень неожиданным образом. Хотя сам режиссёр не был уверен, поймут ли его западные зрители, в Каннах картина удостоилась продолжительных оваций, а члены жюри были единодушны в выборе победителя
Гран-при жюри получила режиссёр франко-сенегальского происхождения Мати Диоп за фильм "Атлантика", рассказывающий историю девушки, молодой человек которой утонул в попытке добраться до Европы, а затем его призрак вернулся на родину.
Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получила картина Романа Полански "Я обвиняю", а "золотого льва" удостоился фильм "Джокер". Мечта, которая не сбылась, жестокое отношение, изменившее человека и превратившее его в суперзлодея. По словам режиссёра Тодда Филлипса, этот фильм было бы невозможно создать без блестяще сыгравшего главную роль Хоакина Феникса.