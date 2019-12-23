Европейские кинофестивали 2019 года

В 2019 году ушла из жизни Аньес Варда, классик французской "новой волны". На Берлинском кинофестивале в начале года ей вручили премию "Камера фестиваля".

А главного приза удостоился молодой израильский режиссёр Навад Лапид за фильм "Синонимы", комедию о молодом человеке, который решил покинуть свою страну и переселиться во Францию. Картина основана на жизненном опыте самого режиссёра.

Единственное, что меня интересует - это правда жизни, я стремлюсь найти, раскопать тот самый момент и зайти в поиске истины как можно дальше. Навад Лапид израильский режиссёр

Французский режиссёр Франсуа Озон получил гран-при жюри за ленту о педофилии в Католической церкви. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жертвах священника-педофила из Лиона, которого Католическая церковь отказалась запретить в служении.

Многие люди реагируют враждебно, они не хотели бы, чтобы этот фильм был показан. Мы вынуждены постоянно бороться с трудностями, но это несравнимо с той борьбой, которую ведут пострадавшие. Франсуа Озон французский режиссёр

Золотая пальмовая ветвь 72 Каннского кинофестиваля досталась южнокорейскому режиссёру Пон Чжун Хо.

"Паразиты" - это фильм, который не поддаётся классификации, в нём смешиваются разные жанры от комедии до триллера. Проблема социального неравенства и огромной пропасти между богатыми и бедными обыгрывается очень неожиданным образом. Хотя сам режиссёр не был уверен, поймут ли его западные зрители, в Каннах картина удостоилась продолжительных оваций, а члены жюри были единодушны в выборе победителя

Это моя первая награда в Каннах, и, конечно, я очень рад. Но это первая золотая пальмовая ветвь для всего южнокорейского кино, а кроме того, в этом году корейскому кинематографу исполнилось сто лет, так что это очень важная награда. По Чжун Хо южнокорейский режиссёр

Гран-при жюри получила режиссёр франко-сенегальского происхождения Мати Диоп за фильм "Атлантика", рассказывающий историю девушки, молодой человек которой утонул в попытке добраться до Европы, а затем его призрак вернулся на родину.

Я сама стала свидетельницей того, как много молодых людей покидали Сенегал и отправлялись в сторону испанского берега. Я решила посвятить свой фильм именно этой истории, рассказанной от лица молодой женщины. Мати Диоп франко-сенегальский режиссёр

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получила картина Романа Полански "Я обвиняю", а "золотого льва" удостоился фильм "Джокер". Мечта, которая не сбылась, жестокое отношение, изменившее человека и превратившее его в суперзлодея. По словам режиссёра Тодда Филлипса, этот фильм было бы невозможно создать без блестяще сыгравшего главную роль Хоакина Феникса.