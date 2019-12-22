Западные Балканы: сообща присоединиться к ЕС

Как наладить более тесное региональное сотрудничество в перспективе присоединения к Евросоюзу? Этот вопрос обсуждали в субботу в Тиране лидеры западнобалканских стран. Участники инициативы, получившей название "Малый Шенген", провели третье заседание за последние три месяца.

Лидеры Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории обсудили в частности конкретные шаги по созданию зоны свободной торговли для стимулирования экономического роста и иностранных инвестиций. Инициатором стал президент Сербии: "Ни один из нас не может двигаться вперед в одиночку, - заявил он. - Наши государства невелики и не обладают большим влиянием. Мы не сможем выжить, если не будем сообща работать над увеличением наших трудовых и экономических рынков, поскольку слишком много молодежи покинуло Болгарию, Хорватию, Албанию, Северную Македонию, Сербию."

Лидеры Западных Балкан также посетили Дуррес - эпицентр разрушительного землетрясения, которое произошло в Албании в конце ноября, и встретились с пострадавшими.

Не все в столице Албании были рады приезду сербского президента. Перед гостиницей, в которой состоялся саммит, прошел митинг "Самоопределения" - националистической партии частично признанной Республики Косово. Его участники выразили протест против визита Александра Вучича в Тирану и, по их словам, усилий албанских властей представить его как "гуманиста".