Официальная Варшава осудила высказывания российского президента Владимира Путина в защиту пакта Молотова-Риббентропа и заявления о том, что «Польша и Германия действовали заодно» при разделе Чехословакии.

"Пропагандистские заявления сталинской эпохи"

В заявлении польского МИДа сказано, что Путин фактически перечеркнул прежние усилия по налаживанию исторического взаимопонимания между странами и отверг наследие президентов СССР и России Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, которые «несмотря на все сложности, стремились к истине и примирению в российско-польских отношениях».

Министерство иностранных дел Польши приводит данные о подготовке Советского Союза и нацистской Германии к разделу страны в 1939, о решении НКВД августа 1937, по которому в СССР были убиты 111 тыс. поляков, десятки тысяч депортированы или отправлены в лагеря, а также о преследовании поляков уже после оккупации Польши. Жертвами советских репрессий, как отмечается в заявлении, только в 1939-1941 стали не менее 487 тысяч поляков: одни отправили в заключение, других депортировали вглубь СССР.

В Варшаве заявляют о возвращении российского руководства «к пропагандистским сообщениям сталинской эпохи, которые были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущёвым».

"Германия и Польша действовали заодно"

Возмущение Варшавы вызвало выступление Путина на неформальном саммите лидеров стран СНГ, где он обвинял польское руководство в участии в разделе Чехословакии вместе с нацистами и защищал пакт Молотова-Риббентропа, в рамках которого Советский Союз и Германия разделили Польшу на зоны оккупации.

«Тогдашнее руководство этих стран, в том числе и Польши, бросило, собственно говоря, свой народ под колесницу германской, нацистской военной машины», — заявлял российский президент. Он излагал версию, согласно которой европейские страны, «недооценив Гитлера», использовали его агрессивную политику в собственных интересах. Ссылаясь на архивные документы, Путин обвинил довоенную Варшаву в потворстве разделу Чехословакии.

Стоит упомянуть, что польские представители не были приглашены на Мюнхенскую конференцию и представлял их интересы, по сути говоря, Гитлер... То, что Германия и Польша действовали заодно, было известно и понятно другим европейским государствам – и Великобритании, и Франции. Владимир Путин президент России

По словам российского лидера, Польша «предъявляла требования одновременно, так же как Германия, на свою долю "добычи"», готовилась к силовому решению этого вопроса, а во время подготовки немецкой аннексии Судет не позволила Москве направить военную помощь Праге.

Пакт Молотова-Риббентропа Путин расценивает как попытку избежать мировую войну, а протокол о разделе польской территории на зоны влияния не считает соглашением об оккупации. «Ничего у Польши Советский Союз не отбирал», — заявил Путин:

«Да, там есть секретная часть о разделе какой‑то территории. Но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером. Потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это всё хранится под грифом «секретно». Мы ничего не знаем, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был. По факту мы видим, что был раздел независимого демократического государства – Чехословакии. И в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств. Именно это и открывало Гитлеру движение на восток, именно это и послужило причиной начала Второй мировой войны».

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан в конце августа 1939, а уже в сентябре немецкие и советские войска заняли Польшу в соответствии с секретным протоколом к этому пакту. В советской историографии писали об «освободительном походе Красной Армии» в Польшу. Свою версию о роли стран в начале Второй мировой войны Путин, по его же словам, хочет изложить в статье.

В Варшаве события осени 1939-го расценивают как начало нацистской и советской оккупации. На церемонии, приуроченной в 80-летию нападения Германии на Польшу, польский президент Анджей Дуда заявил, что, «в некотором смысле, в контексте политических последствий, Вторая мировая война не закончилась до 1989».