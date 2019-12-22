Макрон: "Колониализм был ошибкой Франции"

Колониализм был "большой ошибкой Франции". Об этом президент республики Эммануэль Макрон заявил в субботу в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане.

В эту западноафриканскую страну глава французской республики прилетел в пятницу вечером, в программе его визита - помимо встречи с президентом Кот-д'Ивуара - значилось участие в 56-й сессии ЭКОВАС на уровне глав государств и правительств.

На итоговой пресс-конференции со своим коллегой президентом Алассаном Уаттарой Макрон заявил: "Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой республики". Президент Франции призвал в связи с этим "открыть новую страницу общей истории".

В субботу члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) достигли соглашения с Францией об изменении в механизме валютной зоны западноафриканского франка КФА.

Согласно договоренности, западноафриканский франк КФА переименовывается в ECO, но остается привязанным к евро. При этом отменяется положение, согласно которому 50 % валютных резервов входящих в зону франка КФА хранятся на счетах Центробанка Франции. Не обязательным становится и присутствия представителя Франции в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки. Изменения касаются Кот-д'Ивуара, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера, Сенегала и Того.

В воскресенье, заключительный день турне, французский президент сделал остановку в столице Нигера, где встретился с главой государства Махамаду Иссуфу и принял участие в церемонии, посвященной памяти более 70 военнослужащих, которые погибли 11 декабря при нападении боевиков на расположение армейских сил.