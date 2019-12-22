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Гватемала

Смертельное ДТП в Гватемале

 Комментарии
  Daria Ivanova 
Смертельное ДТП в Гватемале
Авторское право
ASSOCIATED PRESS
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В результате столкновения автобуса с грузовиком на востоке Гватемалы 20 человек погибли, более десяти пострадали. Почти половина погибших - несовершеннолетние. Всего а автобусе находились 55 пассажиров.

ДТП произошло в субботу в муниципалитете Гуалан, примерно в 150 километрах к востоку от столицы республики.

Водители обоих транспортных средств выжили и были задержаны. Раненые были доставлены в региональные больницы, им оказывается помощь.

Обстоятельства трагедии выясняются. Согласно сообщениям местной прессы, водитель грузовика потерял контроль над своим транспортным средством и въехал в автобус.

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