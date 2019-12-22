"Сложная внутренняя и внешняя ситуация"

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл совещание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Государственные СМИ описывают встречу в самых общих чертах, цитируя слова председателя о "сложной внутренней и внешней политической ситуации".

Западные наблюдатели полагают, что речь шла о дальнейшем усилении вооружённых сил страны, в том числе поднимались и вопросы о ракетно-ядерном оружии.

В Пхеньяне ещё накануне напомнили, что приближается конец года — а это срок, до которого КНДР рассчитывает получить от США ответ о продолжении диалога. В Северной Корее подчёркивают, что в обмен на снятие санкций готовы на серьёзные уступки, но только в том случае, если Вашингтон изменит подход к двустороннему общению.

В случае отказа Северная Корея обещает пойти "альтернативным путём".