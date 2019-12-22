В Хорватии начались президентские выборы

В Хорватии в воскресенье проходят президентские выборы. Наблюдатели полагают, что голосование станет серьёзным вызовом для нынешнего консервативного руководства, особенно учитывая, что с 1-го января Хорватия станет страной-председателем ЕС.

На высший пост претендуют 11 человек, в том числе действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович. Президент в числе лидеров гонки: по последним данным опросов, она может рассчитывать на поддержку более чем 24% избирателей. Глава государства обещает продолжить курс на повышение занятости и благосостояния граждан.

Вровень с Грабар-Китарович, в рамках статистической погрешности, находится рейтинг лидера оппозиционных сил, экс-премьер-министра, социал-демократа Зорана Милановича. Его называют, в определённых рамках, евроскептиком: среди прочего он обещает не допустить вступления Хорватии в Еврозону.

На третьем месте по опросам, примерно 18% — самовыдвиженец, популярный местный музыкант Мирослав Шкоро. Он пользуется поддержкой политиков правого спектра и обещает внести изменения в конституцию, в частности предоставить больше полномочий президенту страны.