Хорватия: предварительные результаты

Согласно предварительным результатам, на выборах президента Хорватии лидирует оппозиционный кандидат Зоран Миланович. Вслед за ним с минимальным отрывом идет действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович.

Как сообщает в воскресенье государственная избирательная комиссия после подсчета 29% голосов, кандидат от Социал-демократической партии Миланович пока набирает 32% голосов, Грабар-КитАрович, поддерживаемая правящим правоцентристским "Хорватским демократическим содружеством", - 28%.

Независимый кандидат Мирослав Шкоро, популярный местный музыкант с консервативным националистическим уклоном идет третьим с результатом в 21,8%.

Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов. Если ни один из них не наберет 50% голосов, то двое лидеров выйдут во второй тур, который состоится 5 января 2020 года.