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Австралия

Премьер извинился за отпуск

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  Павел Барсуков 
Премьер извинился за отпуск
Авторское право
Joel Carrett/AAP Images via AP
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вернулся домой, досрочно прервав отпуск на Гавайских островах. Политик принёс извинения согражданам за то, что отдыхал в те дни, когда в Австралии полыхают катастрофические лесные пожары. Премьер решил вернуться после сообщений о гибели двух пожарных-добровольцев.

Моррисон назвал свой отпуск "неправильным решением", отметив, тем не менее, что когда он улетал, положение дел было не столь катастрофичным.

За два месяца масштабные пожары уничтожили около трёх миллионов гектаров леса, сгорели десятки домов. На юго-востоке страны действует чрезвычайное положение.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:

"В конце прошлой недели ситуация была совсем не такой, как сегодня. Было бы неверным сказать, что события последних дней развивались также, как и неделю назад. Тем не менее, я понимаю всё беспокойство и тревогу по этому поводу, так что я рад вернуться и предстать перед вами".

По словам метеорологов, на фоне рекордной жары и засухи человеческих усилий недостаточно, чтобы справиться со столь масштабными пожарами: помогут только обильные дожди.

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