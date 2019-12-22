Анкара обещает Триполи военную помощь

Турция грозится усилить поддержку Правительства национального согласия Ливии, которое ведёт войну с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. Так Анкара отреагировала на задержание турецкого судна в Средиземном море. В Бенгази объяснили, что хотели проверить груз и и экипаж, оказавшиеся в территориальных водах страны. Тем не менее, это способствовало росту напряжённости вокруг Ливии.

Нам хорошо известно об активизации усилий по свержению законного ливийского правительства. В последнее время мы оказывали серьезную поддержку законной ливийской администрации. При необходимости мы рассмотрим все возможности увеличения этой поддержки в военном плане на суше, на море и в воздухе. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Ранее Турция подписала меморандум о военном сотрудничестве с ливийским Правительством согласия. В Правительстве востока Ливии и Палате представителей в Тобрузе обвиняют Анкару в подготовке к переброске в зону конфликта бойцов вооружённых группировок из Сирии. «Это направлено на продления хаоса в стране, это создаёт угрозы для стран Северной Африки, а затем — для южных берегов Европы, это несёт хаос и терроризм в эти страны», — считает глава комитета Палаты представителей по обороне Талал аль-Михуб.

Соглашение Анкары с Триполи раскритиковали Афины. Глава греческого МИДа Никос Дендиас в ходе внезапного посещения Бенгази заявил, что меморандум противоречит международному праву. Он призвал стороны к политическому урегулированию под эгидой ООН.