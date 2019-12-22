«Ты — насильник!» — акцию под таким лозунгом у стен греческого парламента в Афинах провели сторонницы феминистского движения. Активистки исполнили одноимённую чилийскую песню, которую называют одним из международных гимнов борьбы с насилием в отношении женщин и с патриархальными ценностями.

Многие участницы акции в центре греческой столицы вышли на площадь с повязками на глазах, повязав платки. Они объясняли, что хотели таким образом показать свою солидарность с борцами за права женщин в других странах:

_— Я чувствую, как бьются сердца всех женщин, которые пришли сюда с нами, чтобы сказать этому обществу, патриархату, что оно насилует женщин по всему миру.

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_— Мы собрались ради поддержки, чтобы выразить солидарность с нашими сёстрами в Чили, Турции, Европе, Азии, Африке, по всему свету; чтобы сказать, что, объединившись, женщины будут непобедимы. Единый женский пол непобедим. Мы уничтожим патриархат и всё, что угнетает нас.

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Участницы акции в Афинах скандировали имена жертв резонансных убийств женщин в Греции. Их память почтили минутой молчания.

Говорили на митинге и о дискриминации женщин в самых разных сферах, в частности, на работе. По статистике, зарплаты мужчин в Греции в среднем на 15% выше, а траты на медицину — на две трети ниже, чем у женщин, — активистки уверены, что в этом проявляется отношение общества, которое мешает женскому профессиональному росту и самореализации.