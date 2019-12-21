"Порожняк, придурки и чужой цинизм" | #КУБ

Добро пожаловать в "Куб"!

Донбасс, пенсии, Союзное государство, решение ВАДА и десятки других тем. 15-ая пресс-конференция Путина оказалась одной из самых длинных, и как всегда российский лидер не скупился на яркие фразы.

Когда я слышу, что, может, было бы хорошо, там, Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки, нет?! Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает! Владимир Путин Президент России

Эта известная фраза: "Донбасс порожняк не гонит", — она, знаете, конечно, хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений Владимир Путин Президент России

После просмотра пресс-конференции Алексей Навальный пришел к выводу, что у Путина есть только две темы для обсуждения — Украина и Вторая мировая война: "Ни о чем другом Путину говорить неинтересно".

Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку "подряд" Владимир Путин Президент России

Услышав эту фразу, кто-то подумал, что Путин решил остаться у власти навсегда. Но на самом деле его слова имели скорее противоположный смысл: один человек в принципе не может более двух раз занимать президентский пост — неважно, подряд или с перерывом.

Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки написала, что, как ей кажется, Путин всё еще получает удовольствие от своей работы: "Для дальнейших перспектив нашей страны, во многом ориентированной на первое лицо в государстве, это важное позитивное обстоятельство".

Новый главный редактор канала "Дождь" Тихон Дзядко задается вопросом: если Путин допустил исключение слова "подряд" из Конституции, не значит ли это, что после 2024 года он хочет остаться у власти в другом качестве?

Я указов о награждении Героем России, таких указов просто так не подписываю Владимир Путин Президент России

За что Рамзан Кадыров получил звание Героя России? По словам Путина, глава Чечни сам участвует в боевых операциях и бросается под пули. В ответ на похвалу Путина Кадыров пообещал, что Чечня станет регионом, которым будет гордиться вся Россия.

"На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина", — написал Кадыров у себя в Telegram.

Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Владимир Путин Президент России

Тему свободы СМИ в России и на Западе — или ее отсутствия — Путин затрагивал не раз. На притеснения российских журналистов пожаловалась сотрудница агентства "Sputnik Эстония".

"Нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм", — ответил на это российский президент.

#КУБ Доверяете ли вы тому, что говорил Владимир Путин во время пресс-конференции? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 19 décembre 2019

Слова Путина не оставили без внимания в Европе. Высказаться решил, к примеру, евродепутат Ги Верхофстадт: "В России свобода прессы практически мертва, и Кремль пользуются в своих интересах европейской свободой СМИ. Это поражение и для европейцев, и для россиян. Европа должна перестать быть наивной. Мы не должны терпеть нетерпимого".

Доверяете ли вы тому, что говорил Путин во время пресс-конференции? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".