Москва готова начать переговоры о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, это стало возможным благодаря соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом». Министр энергетики Украины Алексей Оржель, между тем, исключил возможность прямых закупок: Киев готов обсуждать получение газа только через европейский хаб. «Для нас очень важно, что там нет политической цены», — объяснил Оржель.

Протокол, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом», определяет порядок и гарантированные объёмы транзита российского газа через Украину в Европу, а также содержит целый комплекс условий дальнейшего сотрудничества. Как сообщают в российской компании, речь идёт, в частности, об отказе от новых взаимных претензий и об отзыве исков. При этом «Газпром» обязуется выплатить до конца года почти 3 млрд долларов для исполнения решения Международного арбитражного суда Стокгольма, принятого по итогам рассмотрения жалобы «Нафтогаза».