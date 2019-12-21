Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Москва готова обсуждать прямые поставки газа на Украину, но Киев против

 Комментарии
  Андрей Позняков 
Москва готова обсуждать прямые поставки газа на Украину, но Киев против
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Москва готова начать переговоры о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, это стало возможным благодаря соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом». Министр энергетики Украины Алексей Оржель, между тем, исключил возможность прямых закупок: Киев готов обсуждать получение газа только через европейский хаб. «Для нас очень важно, что там нет политической цены», — объяснил Оржель.

Протокол, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом», определяет порядок и гарантированные объёмы транзита российского газа через Украину в Европу, а также содержит целый комплекс условий дальнейшего сотрудничества. Как сообщают в российской компании, речь идёт, в частности, об отказе от новых взаимных претензий и об отзыве исков. При этом «Газпром» обязуется выплатить до конца года почти 3 млрд долларов для исполнения решения Международного арбитражного суда Стокгольма, принятого по итогам рассмотрения жалобы «Нафтогаза».

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.