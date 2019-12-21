Польский сейм одобрил судебную реформу

Депутаты сейма — нижней палаты польского парламента — одобрили вызвавший споры и массовые протесты проект реформы судебной системы. Среди прочего, в документе идёт речь о наказаниях для судей за действия политического характера: к примеру, выступления в соцсетях.

Депутаты правящей партии считают, что это поможет справиться с "анархией и хаосом" в судах.

Пшемыслав Чарнек, "Право и справедливость":

"Что сильно ослабляет верховенство закона, так это мутация, называемая статусом судей. Это именно тот статус, та модель, за которую борется оппозиция и которую она хочет закрепить с помощью лояльных им судей. Статус судей игнорирует принцип национального суверенитета, игнорирует суверенитет нации надо всеми тремя ветвями власти. Это статуc, позволяющий судьям решать, что́ является законом, а что́ нет".

Оппозиция, выводившая на улицы тысячи протестующих против законопроекта, уверена, что власть пытается избавиться таким образом от неугодных ей служителей закона.

Кшиштоф Смишек, "Левые":

"Этот закон с юридической точки зрения — примитивный мыльный пузырь, инструмент, который используют аппаратчики в авторитарных государствах. В таких странах власти решают, какое судебное решение "правильное", а какое — нет. Вы следуете именно такой модели".

С протестом выступила Еврокомиссия, предложившая заморозить работу над проектом для совместного анализа. Верховный суд самой Польши счёл, что такой закон может привести к исключению страны из ЕС.

В итоге документ был немного смягчён, но работа над ним продолжилась.

Теперь он отправится на рассмотрение сената, а после должен лечь на стол президенту.