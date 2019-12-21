Новая Зеландия изъяла из оборота десятки тысяч единиц оружия

Новая Зеландия станет одним из самых безопасных государств, заявили власти страны в субботу по окончании программы сдачи населением автоматического и полуавтоматического оружия. По данным правительства, за полгода с момента введения запрета на эти виды оружия граждане Новой Зеландии сдали более 50 тысяч единиц в обмен на компенсацию.

По данным полиции, еще 5 тысяч стволов были сданы безвозмездно при условии, что у владельцев не будут интересоваться, откуда они. Более двух с половиной тысяч единиц были переделаны, чтоб не подпадать под запрет; еще три с половиной тысячи изъяты у преступных группировок и торговцев оружием.

Всего, таким образом, из оборота ушли более 60 тысяч единиц автоматического и полуавтоматического оружия. Программа обошлась новозеландским властям в 100 миллионов новозеландских долларов (без малого 60 миллионов евро). Решение по ней было принято после того, как 28-летний австралиец хладнокровно расстрелял 19 марта этого года 51 прихожанина двух мечетей в новозеландском городе Крайстчерч.

Теперь нарушители закона о запрете автоматического и полуавтоматического оружия будут привлекаться к уголовной ответственности, им грозит тюремный срок до пяти лет и лишение лицензии. На следующем этапе власти планируют создать реестр всех владельцев оружия и ужесточить систему лицензирования, сообщается на сайте правительства.