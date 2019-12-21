Берлин: санкции США - "вмешательство во внутренние дела"

Евросоюз выступает против введения США санкций в отношении европейских компаний, которые занимаются легальным бизнесом. Об этом представитель Еврокомиссии заявил в субботу после того, как подрядчик строительства газопровода "Северный поток 2", компания Allseas, приостановила работы до получения разъяснений в связи с вступлением в пятницу в силу соответствующих санкций США.

В заявлении правительства Германии, размещенном в Твиттере, говорится, что оно "не одобряет такие экстерриториальные санкции, поскольку они затрагивают немецкие и европейские компании и являются вмешательством во внутренние дела".

В субботу стало известно, что базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток 2", уведомила о приостановке работ "до получения юридических, технических и экологических разъяснений".

Между тем в Москве заявили, что Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с санкциями США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В руководстве компании Nord Stream 2 подчеркнули, что участники строительства газопровода будут работать над завершением проекта в кратчайшие сроки, поскольку "завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу".

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В пятницу его подписал Трамп, и он вступил в силу. 19 декабря американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили Allseas, что ей не стоит рассчитывать на отсрочки или поблажки в введении американских санкций, пригрозив блокировкой всех ее транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне (штат Техас), а также заморозкой финансовых активов в американских банках.