Хорватия на пороге выборов

В Хорватии в это воскресенье проходят президентские выборы, которые называют серьёзным испытанием для правительства консерваторов в преддверии председательства страны в ЕС. Фаворитом избирательной кампании стала действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович. Несмотря на её высокий электоральный рейтинг, социологи отмечают большую вероятность второго тура. Грабар-Китарович построила свою кампанию прежде всего на рассказах о достижениях её первого президентского срока. Она обещает хорватам новые рабочие места с окладом на порядок выше нынешней средней зарплаты и говорит о росте влияния страны на международной арене.

Главными оппонентами Грабар-Китарович называют бывшего премьер-министра Зорана Милановича и популярного музыканта Мирослава Шкоро. Миланович обещает в случае победы активно бороться с коррупцией и не допустить вступления страны в Еврозону. Он участвует в выборах от Социал-Демократической партии под лозунгом: «Президент с характером».

Быть сильным президентом обещает и Мирослав Шкоро. Формально он участвует в выборах как самовыдвиженец. Свою кампанию музыкант и депутат начал с призывов изменить Конституцию и предоставить главе государства более широкие полномочия.