Австралия: "катастрофические" пожары

Лесные пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс приобретают катастрофический размах: об этом заявляют власти региона. Пожарные уже почти два месяца не могут справиться с массовыми возгораниями. Против огнеборцев — рекордная жара. В Австралии сейчас лето, и средняя температура на континенте — до 42 градусов, а в районе Сиднея поднимается до 47.

AP MICK TSIKAS

В выходные ожидается заметное похолодание; но синоптики предупреждают, что ветры, которые его принесут, могут лишь сильнее раздуть пожары.

Чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе было объявлено два дня назад. Огнём уже уничтожено под три миллиона гектаров леса, сейчас пожары полыхают на площади 40 тысяч гектаров.

На помощь австралийским пожарным спешат коллеги из других стран. Так, в субботу туда отправился уже третий за месяц канадский отряд.