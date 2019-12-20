"Космические хроники": Пармитано "поймал" SpaceX-19 и отогрел коловраток

В 17 выпуске "Космических хроник" корреспондент Euronews астронавт Лука Пармитано рассказал о том, как "поймал" SpaceX-19 и отогрел коловраток.

Лука Пармитано: Добро пожаловать на Международную космическую станцию. Меня зовут Лука Пармитано. Я астронавт Европейского космического агентства и ваш корреспондент на орбите. Вот уже несколько дней моя команда работает не покладая рук. Нам предостояло "поймать" SpaceX-19, космичекий корабль Dragon - уже второй с начала моей экспедиции. Но на этот раз мне пришлось все сделать самому. Корабль доставил на МКС груз - материалы для новых научных экспериментов, оборудование, различные вещи - уйму ценного для науки. Так, мы намерены продолжить исследования, которые начались на орбите ранее. Как вы, наверное, помните, в самом начале полета я уже вел отсюда репортаж. В модуле Columbus шла подготовка всего необходимого для нейровестибулярного исследования, для изучения того, как наш мозг приспосабливается к микрогравитации, интерпретирует сигналы, поступающие от вестибулярного аппарата, внуреннего уха, глаз, рецепторов осязания. Как органы воспринимают окружающие нас предметы. Пришло время узнать, что изменилось за истекшие с тех пор 4 месяца. Мы сравним результаты экспериментов между собой и с тем, что происходит на Земле.

На МКС пройдут и новые исследования.

Лука Пармитано: Вот тут рядом со мной микроскопические, но очень, очень, очень выносливые создания. Это коловра́тки. Они обладают высокой устойчивостью к экстремальным климатическим условиям и прибыли на борт МКС в замороженном виде. Я их "отогрел". Теперь они пребывают в условиях невесомости. Это продлится еще некоторое время. Если мы выясним, как меняется геном созданий, может быть, нам удастся понять и изменения в экспрессии генов человека на орбите. Спасибо, что следите за нашими репортажами. В следующем выпуске мы поговорим об окончании года и скором завершении моей экспедиции.

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.