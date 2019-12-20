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Unreported Europe

"Сардины" намерены остановить ультраправую волну

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  Valérie Gauriat 
"Сардины" намерены остановить ультраправую волну
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euronews
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14 декабря этого года десятки тысяч человек собрались на одной из крупнейших площадей Рима

под знаменем ..."Сардины".

Это движение родилось в ноябре, по призыву нескольких жителей Болоньи (столицы Эмилии-Романьи)

объединиться против "Лиги" - крайне правой партии бывшего вице-премьера Маттео Сальвини. Их гимн - «Белла, чао». Эту итальянскую народную песню исполняли участники Сопротивления во время Второй мировой.

Слово одному из основателей движения - Маттиа Сантори, 32-летнему экономисту и спортивному тренеру: "Мы хотели бы оставить позади десятилетия обскурантизма, страха, вражды... Чтобы с 2020 года началось десятилетие Просвещения, радости, солидарности, стремления объединиться, построить что-то вместе, скрепить социальные связи".

Манифестация в Риме стала достойным продолжением акций протеста, проходящих каждые выходные, начиная с середины ноября, в разных городах Италии. По подсчетам организаторов, за месяц на улицы вышли до 300 тысяч человек, цель которых - остановить ультраправую волну.

Но откуда взялась "сардина"? Почему создатели движения решили прибегнуть к рыбной символике?

"У нас говорят: сплоченные, как сардины. - объясняет Никола Росси, торговец рыбой на рынке Рима. Все знают, что они собираются в огромную стаю и следуют за течением. Наверное, ребят именно эта сплоченность и единство вдохновили. Посмотрим, что из всего этого получится. Что будут делать сардины, если сменится власть?"

На сегодняшний день для "Сардин" главное - регулярно выходить на улицы и площади, показывая, что они есть и что с ними придется считаться. Это политический жест, признают организаторы, но отказываются уточнять, к какому спектру их следует относить.

"Политики больше не хотят встречаться с простыми людьми на улицах. Ну тогда мы сами пойдем к ним навстречу!" - говорит один из манифестантов Марино Аранчи, владелец книжного магазина.

В конце января в регионе Эмилия-Романья должны состояться местные выборы, и Сальвини рассматривает их как возможность взять реванш.

"Когда включается разум, есть шанс, что демократию можно реанимировать! - говорит с трибуны Маттиа Сантори. - Теперь мы знаем, что нас много и что наше движение только начинается!"

14 декабря в Рим под знамена "Сардин" съехались жители самых разных уголков страны, чтобы встать на защиту ценностей, которым (по их мнению) угрожает опасность.

"Мы приехали из Урбино, в центре Италии. Это родина Рафаэля, одного из самых известных представителей итальянского Возрождения, - говорит адвокат Джулиано Мелини. - Мы надеемся, что "Сардины" разбудят спящие сознания".

"Мы вышли на эту площадь, чтобы сказать решительное "нет" популистскому и расистскому уклону. Мы выступаем против все более многочисленных проявлений ненависти: такой мир мы не хотим оставлять нашим детям!" - добавляет Донателла Скьяви, преподаватель истории и философии.

"Нельзя назвать политикой лозунги "Итальянцы прежде всего!" и "Вон всех остальных!" Эта волна ненависти изменила нашу страну до неузнаваемости. Раньше говорили: "Итальянцы - славные ребята!" Сегодня создается впечатление, что все они куда-то делись. Но это не так: мы здесь, вот они мы - славные ребята!" - согласна с ними Кристина Кечетти, агент по торговле недвижимостью.

Что такое ненависть, Стефан Огонго, выходец из Кении, знает не понаслышке. Координатор "Сардин" в Риме, он стал привилегированной мишенью тех, кто сеет ненависть в соцсетях.

Год назад этот журналист возглавил ассоциацию, цель которой - борьба с расизмом и дискриминацией. Не так давно борьба увенчалась тем, что Facebook обязал "Лигу" Маттео Сальвини отозвать расистское содержание с ее страниц. После этого решения оскорбления посыпались на Стефана Огонго как из рога изобилия.

"Вот лишь одни из примеров! Их было бесчисленное множество" - показывает он надпись "Убирайся обратно в Конго, к шимпанзе!"

"Самое главное - это разбудить в людях сознание, чтобы они очнулись и поняли, что

в стране, на их глазах, происходит нечто весьма серьезное. Людей захлестывает ненависть, искусственно созданная кое-кем, нас подстерегает популизм, а за ним - опасность возвращения фашизма. Поэтому мы всеми силами стремимся сделать так, чтобы в центре политики снова оказались человек, уважение к его личности и достоинству!"

Это кредо "Сардин" еще предстоит конкретизировать. Как? Основатели движения пока остаются уклончивыми, отвечая на вопросы журналистов, в частности, в каком направлении движутся "Сардины"?

"Это самый трудный для нас вопрос, - признается Маттиа Сантори. - Мы пока находимся в первой фазе, то есть - пытаемся измерить ту положительную энергию, которая есть в Италии. После надо будет понять, в каком направлении ее применить".

И хотя сами основатели пока четко не сформулировали цели движения, ясно одно: нет и речи о трансформации гражданской инициативы в политическую партию. "Сардины" сплотились против нетерпимости, ксенофобии, отрицания законов общежития. Для многих движение - это прежде всего состояние духа.

"Сардин" как таковых еще не существует! Политика - это участие в жизни общества!" - говорит с трибуны Маттиа Сантори. - Думать, что Маттиа Сантори и те, кто выходят со мной на улицы, могут решить все стоящие перед обществом проблемы, - абсолютно популистский подход. Люди должны понимать, что сами могут заниматься политикой, на своем уровне, в повседневной жизни. Для этого не нужны "сардины!"

На следующий день после многотысячной манифестации в центре Рима, 150 делегатов движения собрались в одном из столичных социальных центров. Цель заседания - разработать стратегию и тактику совместных действий, чтобы стать заслоном на пути "Лиги" в Эмилии-Романье. Этот регион всегда был бастионом левых. Обозреватели считают итоги голосования здесь индикатором политического будущего Италии.

"Первая цель нашего собрания, нашей встречи - организовать как можно скорее другие манифестации на улицах и площадях нашей страны, создать ячейки в регионах, где "Сардины" пока не представлены, - продолжает Маттиа Сантори. - Мы пока ничего особенного не сделали. Мы просто объединились с людьми, которые хотели бы донести до сограждан послание, альтернативное популизму и суверенизму, и все это - совершенно спонтанно и свободно!"

Призыв воспринимается как актуальный не только в Италии. Захлестывающая Европу волна популизма беспокоит и соседей. Эта группа прибыла в Рим на манифестацию "Сардин" из Испании. У них в руках 0 банка сардин.

"Мы поем баскскую народную песню. В ней идет речь о сардинах, мы обычно поем ее детям. Очень хотелось бы, чтобы песню о сардинах распевали повсюду в мире, чтобы она стала лозунгом!" - говорит учитель танцев Либе Иразу.

"Мы приехали сюда потому, что нам обрыдло вульгарное политиканство, презрение к людям, постоянная демагогия, вместо конкретных действий и решения проблем, - добавляет ее подруга Клара Берна. - Именно так сегодня происходит в Италии. Такая же картина все больше наблюдается в Испании. Мы очень хотели бы, чтобы итальянские сардины доплыли до других берегов Европы, чтобы они заполонили всю Европу, весь мир!"

Журналист • Valérie Gauriat

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