Их не стало в 2019

2019 год был богат на события, среди них были и грустные. Редакция Euronews решила напомнить, кто ушел из жизни в этом году.

Мишель Легран

26 января 2019 года на 87-м году жизни скончался французский композитор и дирижер Мишель Легран. За свою творческую карьеру Легран написал более двухсот песен к кино- и телефильмам, среди них "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Сладкий ноябрь", "Лето 42-ого". Композитор трижды становился лауреатом "Оскара", пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус".

"Я пришёл к убеждению, что смерть - это не конец. Жизнь продолжается и потом, но уже по-другому", - сказал как-то Легран.

Кирилл Толмацкий

3 февраля в возрасте 35 лет от остановки сердца скончался рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл). Известность он получил в начале 2000-х с выходом альбомов "Кто? ты" и "Уличный боец". Клип на песню "Вечеринка" стал "визитной карточкой" музыкального канала MTV. В последствии музыкант сменил псевдоним на Le Truk и прекратил сотрудничество со студией звукозаписи своего отца Александра Толмацкого (с которым последние 15 лет жизни не общался). Неоднократно в интервью Толмакций говорил, что планирует в 35 лет "инсценировать свою смерть и уехать жить на остров".

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Карл Лагерфельд

19 февраля в возрасте 85 лет не стало Карла Лагерфельда. Точную дату своего рождения известный кутюрье скрывал, но позже все же стало известно, что родился он в Гамбурге в 1933 году.

Лагерфельд был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi (с 1965) и французского Chanel (с 1983). Последний достался Лагерфельду в состоянии упадка, но французу удалось вернуть бренду былую популярность. В 1984 году он основал собственный дом моды — Karl Lagerfeld Impression. В детстве Лагерфельд мечтал стать иллюстратором и карикатуристом. Все модели для своих коллекций он рисовал, не упуская ни одной детали.

"Я делаю все сам. Я делаю чрезвычайно точные рисунки, почти в 3D. Поэтому мне практически не приходится ничего пояснять людям, занимающимся пошивом одежды," - рассказал он.

Кит Флинт

4 марта в своем доме в английском графстве Эссекс был найден мертвым солист группы The Prodigy Кит Флинт. Изначально в ставшей культовой группе 90-х Флинт был танцором, но в последствии превратился в вокалиста. Группа стала одним из пионеров жанра Big Beat британского электронного рока. Альбомы группы шесть раз достигали первой строчки в хит-парадах на родине и один раз в США.

В 2019 году Флинт находился в бракоразводном процессе с японской моделью и диджеем Маюми Каи. Из-за чего, по словам близких, впал в депрессию. Причиной смерти музыканта стало самоубийство.

AP2009 Joel Ryan

Сергей Доренко

9 мая за рулем своего мотоцикла в Москве от остановки сердца умер журналист Сергей Доренко. На телевидение выпускник УДН им. Патриса Лумумбы (ныне РУДН) пришел в 1985 году сначала редактором, а затем корреспондентом. В 1990-х был ведущим на каналах ОРТ, РТР и НТВ. С 1996 по 2000 годы вел информационные программы "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. В программе от 2 сентября 2000 года Доренко дал свои комментарии по поводу гибели подводной лодки "Курск", раскритиковав деятельность президента Владимира Путина, после чего был со скандалом отстранён от эфиров, а в последствии уволен. С 2004 по 2008 год сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы". С 2008 по 2013 годы — главный редактор и радиоведущий радиостанции "Русская служба новостей". Последние 5 лет возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". Журналист не дожил до своего 60-летия.

AP Photo STR

Роберт Мугабе

6 сентября в одной из клиник Сингапура на 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Страну он возглавлял на протяжении 30 лет — с 1987 по 2017 годы. В конце ноября 2017 года Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Мугабе согласился уйти с поста в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Политика часто называли диктатором и критиковали за нарушение прав человека, коррупцию и ущемление прав белого населения.

Жак Ширак

26 сентября в окружении близких в возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак. С 1995 года по 2007 годы он бессменно возглавлял Пятую республику, став вторым по продолжительности занимания должности президентом страны после Миттерана. До этого Ширак в течение 18 лет был мэром Парижа. При Шираке срок президентских полномочий во Франции был сокращен с 7 до 5 лет. В 2011 голу он был приговорен к 2 годам условно по делу о злоупотреблении положением, будучи мэром Парижа.

Марк Захаров

28 сентября Московский государственный театр Ленком сообщил о смерти его бессменного художественного руководителя Марка Захарова. Режиссеру было 85 лет. На сцене возглавляемого им с 1973 года театра Захаров поставил около 40 спектаклей, но известность ему также принесли и киноработы: среди них "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Работу в театре Захаров много лет сочетал с преподавательской деятельностью в РИТИ-ГИТИС.

AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service

Алексей Леонов

11 октября не стало первого человека, вышедшего в открытый космос, – Алексея Леонова. Ему было 85 лет. Легендарный полет "Востока-2" совместно с Павлом Беляевым был совершен 18-19 марта 1965 года. В открытом космосе Леонов находился 12 минут. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм (раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению на борт корабля) летчику-космонавту было присвоено звание Героя Советского Союза.

Свой второй полет в 1975 году Леонов вместе с Валерием Кубасовым совершил на корабле "Союз-19", в рамках совместной советско-американской программы "Союз-Аполлон": на орбите впервые состыковались корабли двух стран.

Алексей Леонов получил признание и как художник — в первую очередь благодаря картинам на тему космоса и космических полётов: многие из них были написаны по мотивам полёта на "Восходе".

Юрий Лужков

10 декабря в Мюнхене во время плановой операции на сердце в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, занимавший этот пост с 1992 по 2010 годы. Осенью 2010 года уволен президентом России Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия президента России". Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. По результатам опроса, 78% москвичей положительно оценивают работу Лужкова на посту мэра. По их словам, среди заслуг бывшего мэра — строительство МКАД, социальные доплаты наименее защищенным группам населения, свобода малого предпринимательства, социальная ипотека. После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством, в том числе пчеловодством, и писал книги.

AP Photo/Mikhail Metzel

Мари Фредрикссон

10 декабря стало известно о смерти солистки культовой шведской поп-рок группы Roxette Мари Фредрикссон. Петь Фредрикссон начала в 1976 году, за всю музыкальную карьеру выпустив 10 сольных альбомов. Но мировую славу ей принесло сотрудничество с Пером Гессле в дуэте Roxette. Свой дебютный альбом они выпустили в 1986 году, практически сразу взлетев на первые строчки шведских и мировых музыкальных чартов. Всего группа выпустила около 30 студийных альбомов, сборников песен и концертных записей. В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль головного мозга. После операции и продолжительного курса реабилитации она вернулась на сцену. Но в 2015-м состояние ее здоровья снова ухудшилось, и Roxette пришлось отменить турне в честь 30-летия группы. Певице был 61 год.