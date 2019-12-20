ЕКА предупреждает, что космический мусор "скоро приведет к катастрофе"

Объем космического мусора близок к критической точке, предупредило Европейское космическое агентство. По информации ЕКА, на орбите Земли находятся свыше 34 тысяч объектов, созданных человеком, но нет международных соглашений, которые обязывали бы хозяев неиспользуемых устройств возвращать их на Землю.

Специалисты предупреждают, что если немедленно не приступить к уборке мусора, ближний космос вскоре станет непригодным для практического использования. При этом уничтожение объектов не решит проблему, а приведет к появлению большего количество обломков меньшего размера.

Масштаб проблемы увеличивается с появлением таких проектов как Starlink Илона Маска, направленного на создание дешевого и быстрого интернета. Только в 2019 году SpaceX запустила 122 спутника Starlink, в ближайшие годы их число должно увеличиться до 12 тысяч.

"Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все затерянные корабли все еще дрейфовали на поверхности, - сказал генеральный директор ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер. - Это то, что сейчас происходит на орбите, и нельзя допустить продолжения этой ситуации".

Из-за космического мусора спутникам все чаще приходится уклоняться от столкновения. Приведенная ниже анимация показывает распространение космического мусора на основе статистической модели.

Главное правило в космосе - нет никаких правил

Международного закона, регламентирующего трафик в космосе, не существует. "С юридической точки зрения в космосе полная свобода. Любая страна имеет право делать там почти все, что хочет", - сказал Euronews специалист по безопасности ¨ЕКА Хольгер Краг.

По его словам, появления международного законодательства в этой сфере в ближайшее время "не произойдет", но позитивные подвижки все-таки существуют. "Сегодня есть возможность сообщить о местоположении вашего объекта и о планируемых маневрах, - говорит эксперт. - Это то, что доступно уже сегодня".

На земной орбите находятся около двух тысяч активных и трех тысяч неработающих спутников. Помимо этого, вокруг нашей планеты вращаются ракеты и прочите объекты. Сегодня главный центр управления возможными столкновениями в космосе - Сеть космического наблюдения ВВС США. По словам Крага, это важная для операторов спутников система, но у нее есть серьезные недостатки.

"Она была создана для защиты США, а не для отслеживания крошечных объектов, летящих со скоростью 40 000 км/ч, - говорит он. - Это, в первую очередь, военная система, поэтому ей не нужна такая точность". Недостаточная надежность Сети космического наблюдения приводит к частым ложным тревогам, которые стоят времени, денег и дополнительной оплаты труда.

"Нам нужна координация, и она должна быть автоматизирована, - подчеркнул Краг. - Мы не можем ждать, пока ООН создаст центральную систему управления движением, нам необходимо прагматическое решение для той работы, которая уже проводится наверху".

Вернуть мусор на Землю

Сегодня эксперты предлагают разработать способы возвращения космического мусора на Землю. Это непростая задача, потому что работать приходится с крошечными объектами, не излучающими ни света, ни сигнала и летящими со скоростью 25 000 км/ч на случайной орбите. При такой скорости, мельчайший осколок может нанести непоправимый ущерб. К тому же система должна быть экономически эффективной, поскольку необходимо убрать десятки тысяч объектов.

В 2025 году швейцарская ClearSpace совершит первую операцию по удалению космического мусора. Первым объектом станет спутник ЕКА VESPA. Четыре робота "обхватят" его и спустят в атмосферу, где он распадется. "Речь идет о щупальцах, которые единовременно окружат объект, - рассказывает Краг. - Это очень важный момент, потому что если коснуться объекта с одной стороны, он сразу же ускользнет в пространстве".

Другим решением для очистки орбиты может стать использование магнитных полей Земли или плазменных ракетных двигателей. Помимо удаления ненужных объектов также рассматривается возможность возвращения будущих устройств после использования.