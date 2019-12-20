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Самые интересные видео из рубрики No Comment на этой неделе

no comment

Самые интересные видео из рубрики No Comment на этой неделе

Самые интересные видео из рубрики No Comment на этой неделе.

В Москве прошел ежегодный международный кадетский бал. Несмотря на то, что событие проходит в Гостином дворе, его принято называть "кремлевским". В этом году на бал приехали 1500 лучших студентов военных училищ России и стран бывшего СССР.

Граффити с жарким поцелуем футболистов-соперников Жерара Пике и Серхио Рамоса появилось на главном проспекте Барселоны Пасео-де-Грасия в преддверии матча Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом".

На выставке iREX в Токио представили невероятные устройства, включая человекоподобных роботов, которые складываются в автомобили.

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