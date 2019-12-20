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Польша

Польский Сейм одобрил судебную реформу, несмотря на протесты

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  Мария Горковская  Андрей Позняков 
Польский Сейм одобрил судебную реформу, несмотря на протесты
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AP Photo/Czarek Sokolowski - Czarek Sokolowski
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Обновление: Польский Сейм принял проект судебной реформы, несмотря на массовые протесты оппозиции, предостережения Еврокомиссии и рекомендации Верховного суда. Теперь инициативу должен рассмотреть Сенат, а затем, в случае одобрения, он поступит на подпись к президенту.

Судебная реформа вновь разделяет Польшу. Оппозиция вывела на улицы десятков городов стран тысячи граждан. Они протестуют против нового законопроекта, подготовленного партией власти "Право и справедливость". Речь идет о возможном введении дисциплинарной ответственности служителей закона за действия политического характера. Предполагается, что их обяжут раскрывать информацию о том, к какой партии они принадлежали до вступления в должность, в каких соцсетях у них есть аккаунты сегодня. Если же те каким-либо образом затруднят или сделают невозможным отправление правосудия, их будет ждать увольнение.

"Теперь преступниками называют судей. Их обвиняют в совершении преступлений, но только потому что они смелы и не боятся выносить решения в соответствии с законом, конституцией, европейскими и своими личными ценностями", - заявляет Кристиан Маркевич, глава Польской ассоциации судей.

Правящая партия отмечает, что на фоне продолжающейся с 2016 года в стране реформы многие судьи стали слишком открыто высказывать свои политические взгляды.

"Реформа необходима для защиты основ демократического государства, для ограничения власти судей, которые ищут лайзейки в законодательстве и способствуют тому, чтобы в стране царили хаос, анархия и беззаконие", - говорит министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

Протестующие уверены, что на самом деле так правительство рассчитывает избавиться от неугодных. В итоге судебная власть попадает в зависимость от исполнительной.

"Перед нами "закон-намордник". Его цель - упразднить принцип разделения властей в Польше и разрушить сами основы западной цивилизации", - считает депутат оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка.

Брюссель и Варшава ведут споры о реформе уже не первый год. В ноябре 2019 года суд Евросоюза в Люксембурге поставил под сомнение правомерность создания в 2018 году дисциплинарной палаты в структуре Верховного суда Польши. Назначает ее членов президент страны.

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