Новогодняя ёлка на дне Байкала

Подлёдный хоровод и ёлочка на дне крупнейшего пресноводного озера — так решили начать празднование Нового года российские дайверы-моржи. Они выпилили большую прорубь, опустили под воду дерево без украшений и нырнули следом. Участники подводных гуляний проплыли несколько раз вокруг ели в новогодних шапочках и носках. Чтобы поделиться своей радостью с остальными, они сняли происходящее на видео.
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