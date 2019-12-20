Импичмент: Трамп предпочитает побыстрее

Спикер Палаты представителей Пелоси, по ее собственным словам, обвинительное заключение в отношении хозяина Белого дома в верхнюю палату пока не отправила.
На пресс-конференции в качестве одного из условий передачи документов она назвала будущее соблюдение процедуры со стороны лидера республиканского большинства Макконелла.
Трамп в "Твиттере" заявил, что "демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс", и призвал своих политических оппонентов отправить надлежащие бумаги как можно быстрее.
По сведениям из Сената, сроки, когда должен начаться процесс над Трампом, пока не определены. Члены палаты отправляются на каникулы и не вернутся на Капитолий раньше 6-го января.
Импичмент Палата представителей объявила Трампу по двум статьям - это превышение президентских полномочий и препятствование расследованию, которое вели комитеты нижней палаты Конгресса.