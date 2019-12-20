Первая и последняя колония

Город-порт Макао на протяжении четырёх с половиной веков оставался старейшей европейской колонией в Китае. В 1999 году эта же территория стала последней возвращённой Пекину.

До второй половины XIX века формально сохранялось китайское управление, а Португалия вносила арендную плату. В 1887 году был подписан протокол, подтверждающий португальское управление, но и тогда Лиссабон обязался не отчуждать эту территорию. К тому моменту порт давно утратил былое значение в мировой торговле.

Сосуществование разных культур не раз приводило к конфликтам, но по мнению португальских чиновников, в итоге всегда удавалось найти компромисс.

Васку Роша Виейра, последний губернатор Макао (1991-1999):

"На протяжении всей истории Макао и Китай всегда умели находить решения, выгодные для обеих сторон. Это было возможно благодаря взаимопониманию, которое сохраняется и сейчас. Сегодняшние добрые отношения между Португалией и Китаем — во многом результат многовекового португальского присутствия в Макао. Когда Китай решил создать форум экономического и торгового сотрудничества с португалоговорящими странами, штаб-квартиру организации разместили именно в Макао".

Сегодня Макао, как и Гонконг, существует в статусе "специального административного района", в рамках концепции "одна страна — две системы". Глава государства и вооружённые силы — китайские, а всё остальное — собственное, включая основной закон, полицию, валюту и паспорта. Кроме того, это единственный район КНР, где разрешены азартные игры.

Такой особый статус сохранится, по планам, до 2049 года.