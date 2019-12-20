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Китай

Сторонник Пекина во главе Макао

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  Daria Ivanova 
Сторонник Пекина во главе Макао
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ap
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На фоне протестов в Гонконге в пятницу прошла инаугурация сторонника Пекина Хо Иат Сена в качестве главы исполнительной власти в Макао, известном своим игорным бизнесом. Церемония прошла в день 20-й годовщины перехода Макао под суверенитет Китая.

Макао, бывшая португальская колония, сегодня, как и Гонконг, управляется в рамках концепции "одна страна — две системы". Важность соблюдения этого принципа, а также неприемлемость иностранного вмешательства в дела двух специальных административных районов страны отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова вызвали бурные аплодисменты.

В то же время оппозиция в Гонконге подвергает резкой критике эту систему управления, обвиняя Китай в ущемлении гражданских прав и свобод местных жителей. Однако Макао остается в целом спокойным, что отражает его тесные связи и экономическую зависимость от материка.

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