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Россия

Стрельба на Лубянке: вторая жертва

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  Мария Горковская 
Стрельба на Лубянке: вторая жертва
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AP Photo/Pavel Golovkin
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В больнице скончался сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг. Таким образом, жертвами нападения стали как минимум два человека. Еще пятеро - в том числе один гражданский - получили ранения.

Личность нападавшего установлена. Следственный комитет РФ заявляет, что им был Евгений Манюров, 39-летний житель Подмосковья. А именно Подольска, уточняют российские СМИ. Сообщается, что у него было юридическое образование, он увлекался стрельбой. По некоторым данным, какое-то время мужчина проработал в частных охранных организациях, в том числе предоставлявших свои услуги посольству Объединенных Арабских Эмиратов в Москве.

Вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В то же время, в СМИ появилась информация о том, что следствие отрабатывает и другую версию. По словам некоторых очевидцев, злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги.

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Журналист • Мария Горковская

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