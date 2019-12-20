Рождественские каникулы в условиях забастовки

Праздники — праздниками, а забастовка — по расписанию. Французские железнодорожники отказались прервать акцию протеста на время традиционных отпусков.

«Перемирие означает поражение», — заявляют в профсоюзах, объясняя продолжение забастовки. В стране уже две недели ограничено движение поездов, а с началом каникул желающих уехать стало значительно больше. Перед поездкой пассажирам рекомендуют узнать, будет ли их поезд, и быть готовыми поменять планы. Даже если вам повезло и состав уйдёт в назначенное время, это ещё не значит, что вы доберётесь до цели без приключений: некоторые поезда обслуживают лишь часть маршрутов. Добраться до некоторых станций, особенно на юге, почти нереально.

По оценкам железнодорожной компании SNCF, 23 и 24 декабря будут отменены 59% высокоскоростных поездов. Это значит, что нарушены планы примерно половины из 400 тыс. пассажиров, купивших билеты на эти даты. Показательно, как в этих условиях растёт спрос на авиарейсы: как сообщает «Франс-Пресс», на Рождество во Франции забронировано в полтора раза больше авиабилетов, чем в прошлом году.

В Демократической конфедерации труда отмечают, что забастовка продолжится, поскольку уступки, обещанные властями, цитата, «не гарантируют в полной мере защиту прав железнодорожников». Участники протестов требуют от властей отказаться от пенсионной реформы, которая, по их мнению, ущемляет права трудящихся и противоречит обещанным им гарантиям.

Профсоюзы на переговорах добиваются максимального сохранения повышенных выплат и возможностей досрочного выхода на пенсию для определённых категорий работников. В правительстве говорят, что не намерены отказывать от реформы, которая должна унифицировать десятки действующих пенсионных систем и свести в одну, «более справедливую» модель. При этом премьер-министр Эдуар Филипп выражал готовность к пересмотру спорных положений реформы, если её противники приведут весомые доводы и объяснять, как реализовать их предложения.