Голландские экоактивисты через суд обязали правительство резко сократить выбросы углекислого газа: как минимум на четверть по сравнению с показателями тридцатилетней давности. Разбирательство началось ещё в 2015-м, кабинет министров неоднократно обжаловал решения по этому иску, однако в конце концов Верховный суд Нидерландов признал требования активистов обоснованными.
Инициаторы иска — активисты движения Urgenda — назвали решение Верховного суда «великой победой правосудия в деле защиты климата». Они говорят, что это важная веха в их борьбе за экологию, и призывают действовать незамедлительно, чтобы защитить жизнь и здоровье будущих поколений.
Власти Нидерландов ранее обещали сократить выбросы почти вдвое к 2030-му году. При этом представитель кабинета министров настаивал, что суд не имеет права указывать правительству, какую политику и как именно следует проводить.