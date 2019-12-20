Хорватия готовится к президентским выборам

В воскресенье в Хорватии пройдут президентские выборы. К участию в них допущено 11 кандидатов, но фаворитов только трое.

Действующая президент Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. В 2015 году она стала первой в истории Хорватии женщиной, возглавившей государство.

По итогам президентской пятилетки ее рейтинг популярности остается в целом стабильным, однако на пятки активно наступает Зоран Миланович - представитель левой оппозиции. До 2016 года он занимал пост премьер-министра Хорватии и был отправлен в отставку именно Колиндой Грабар-Китарович.

Миланович выступает за последовательный диалог со странами Европы, но при этом против вступления Хорватии в Еврозону. Также он обещает бороться с коррупцией - его предвыборный лозунг "Президент с характером".

На третьем месте по популярности идет Мирослав Шкоро, в прошлом популярный певец, который сменил сцену на кресло депутата.

Его поддерживает Хорватская консервативная партия. Шкоро выступает за внедрение религиозного образования в школах, является ярым противником абортов. Своей первоочередной задачей видит модернизацию армии и увеличение военное бюджета.