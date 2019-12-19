Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что попытка импичмента президента США Дональда Трампа "создает опасный прецедент в американской политике".
По его словам, действия Демократической партии не увенчаются успехом.
На слова Макконнелла отреагировала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси из Демократической партии.
Президент США Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган, назвал происходящее "политическим самоубийством Демократической партии". Трамп считает, что процедура импичмента в отношении него начата безосновательно.
Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса, после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1998). Конгрессмены утвердили оба пункта обвинения: злоупотребление президентскими полномочиями и препятствование расследованию, которое велось в рамках процедуры импичмента. Утвержденные нижней палатой обвинения направляются в Сенат, который приступит к рассмотрению дела в январе будущего года, однако с учетом того, что у республиканцев в верхней палате большинство, попытка сместь Трампа обречена на неудачу. Если же Сенат поддержит импичмент, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Майк Пенс.