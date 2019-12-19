Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что попытка импичмента президента США Дональда Трампа "создает опасный прецедент в американской политике".

По его словам, действия Демократической партии не увенчаются успехом.

Прошлым вечером демократы, наконец, сделали то, что задумывали уже давно. Они проголосовали за импичмент Дональда Трампа. В течение последних 12 недель они вели самое торопливое, наименее тщательное и максимально несправедливое расследование по импичменту в современной истории Митч Макконнелл лидер республиканского большинства в Сенате

На слова Макконнелла отреагировала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси из Демократической партии.

Я слышала кое-что из того, что сказал сегодня Митч Макконнелл. Это напомнило мне об отцах-основателях США. Когда они писали конституцию, они предполагали, что у нас может быть нечестный президент. Но вряд они предполагали, что у нас будет нечестный президент и нечестный лидер республиканцев в Сенате одновременно Нэнси Пелоси спикер Палаты представителей США

Президент США Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган, назвал происходящее "политическим самоубийством Демократической партии". Трамп считает, что процедура импичмента в отношении него начата безосновательно.

Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса, после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1998). Конгрессмены утвердили оба пункта обвинения: злоупотребление президентскими полномочиями и препятствование расследованию, которое велось в рамках процедуры импичмента. Утвержденные нижней палатой обвинения направляются в Сенат, который приступит к рассмотрению дела в январе будущего года, однако с учетом того, что у республиканцев в верхней палате большинство, попытка сместь Трампа обречена на неудачу. Если же Сенат поддержит импичмент, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Майк Пенс.