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США

Импичмент Трампу объявлен. Что дальше?

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  Елена Караева 
Импичмент Трампу объявлен. Что дальше?
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Jose Luis Magana
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"За" объявление импичмента нынешнему хозяину Белого дома высказались 230 конгрессменов, против - 197. Результаты голосования объявила спикер Палаты представителей, оно прошло точно по партийной линии - демократы решили отстранить президента от должности, а республиканцы их не поддержали.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси готовится объявить итоги голосованияCopyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.Patrick Semansky

Конгрессмены утвердили оба пункта обвинения: это злоупотребление президентскими полномочиями, касающиеся вмешательства в дела третьих стран, и препятствование расследованию, которое в рамках процедуры импичмента вели шесть комитетов Палаты представителей.

В исходе голосования не сомневались ни оппоненты Трампа, ни он сам.

На предвыборном митинге глава американской администрации назвал произошедшее в нижней палате представителей Конгресса "политическим самоубийством Демократической партии".

Трамп подчеркнул, что так демократы пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов.

Он добавил: "Не слишком похоже, что нас тут пытаются отстранить от должности...Сегодня дела в стане обстоят лучше, чем когда бы то ни было, мы не совершили ничего предосудительного, нас поддерживает Республиканская партия, в наших рядах наблюдается полное единство. Такого не было никогда".

Утвержденные нижней палатой обвинения направляются в Сенат. Верхняя палата начнет их рассматривать - но уже в рамках судебного процесса, председательствовать на котором будет глава высшей юридической инстанции страны.

Конгрессмены представляют в рамках оговоренной конституцией процедуры сторону прокурора, члены верхней палаты в данном случае - присяжные.

Они и должны вынести окончательный вердикт о виновности Трампа, для этого требуется одобрение решения двумя третями голосов, которых у демократов в Сенате нет, поэтому итог разбирательства, по мнению наблюдателей, можно предсказать уже сегодня.

В современной американской истории импичмент объявлялся лишь Биллу Клинтону - за ложь под присягой об отношениях с Моникой Левински.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Билл Клинтон сегодняCopyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.Patrick Semansky
Photo AP/file
Моника Левински, за ложь о связи с которой Билл Клинтон едва не лишился должностиPhoto AP/fileJordan Strauss

Ричард Никсон, триумфально переизбравшийся, был вынужден под грузом обвинений, выдвинутых в рамках расследования "Уотергейтского скандала", уйти в отставку, не дожидаясь результатов голосования в Палате представителей.

Первыми написали о скандале журналисты "Вашингтон Пост" Боб Вудвард и Карл Бернстайн, позднее об этом был снят фильм "Вся президентская рать", где роль Вудварда исполнил Редфорд, а Бернстайна - Дастин Хоффман.

Photo AP/file, all rights reserved
Карл Бернстайн (слева) и Боб Вудвард (справа) в редакции "Вашингтон Пост"Photo AP/file, all rights reserved

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