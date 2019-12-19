Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что погиб один сотрудник ведомства. В Министерстве здравоохранения уточнили, что пострадали пять человек, ранее агентство "Интерфакс" сообщало, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

Агентство ТАСС передает заявление ФСБ, в котором говорится, что неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. Он нейтрализован, его личность устанавливается. Опровергается информация СМИ о том, что открывших стрельбу было трое и о проникновения в здание ФСБ на Лубянке.

Доступ автотранспорта на Лубянскую площадь закрыт, людей эвакуируют, место происшествия оцеплено полицией.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Издание "Коммерсант" сообщает, что на месте инцидента обнаружено "возможное взрывное устройство". На месте работают сапёры.

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте, который произошел в тот момент, когда после пресс-конференции по итогам года глава государства выступал в Кремле на концерте в честь Дня работника органов безопасности России.