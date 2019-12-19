30 лет падения коммунистического режима в Польше

Этого дня польский народ ждал с окончания Второй Мировой войны. Многие считают, что падение коммунистического режима в Польше было бы невозможно без Папы Римского Иоанна Павла II.

Во время первого паломничества в Польшу понтифик сказал: "Да сойдёт святой дух и обновит землю, эту землю!"

Поляки уверены: именно с этих слов, произнесённых в Варшаве, началось освобождение страны. Миллионы людей вступили в движение "Солидарность", которое сыграло важнейшую роль в свержении коммунистического режима в Польше.

"Неслучайно и Иоанна Павла II, и Рональда Рейгана пытались убить. Это не совпадение. Они были нашими лидерами, а вокруг них вращалась целая галактика антикоммунистов", - рассуждает Яцек Смагович, сторонник демократической оппозиции.

Молодой рабочий Ришард Майдзик, который принимал активное участие в движении за освобождение Польши от коммунистического режима, с иронией рассказывает, что при этом он работал на токарном станке, произведённом на заводе "Красный пролетарий". Майдзик навсегда запомнил слова своего отца, который был его единомышленником и наставником: "Сын, сражение всегда начинается в голове человека. Если ты выберешь верный путь, то за тобой последует весь польский народ, и мы победим. Социалистический режим должен быть свергнут"_._

В начале 1980х годов цель казалась недостижимой. Многие не верили, что доживут до антикоммунистической революции.

Священник Тадеуш Исакович-Залесский признаётся: "Я не ожидал распада СССР. Пределом наших мечтаний была автономность, например, как в Югославии, где у людей было больше свободы".

После установления военной диктатуры и объявления чрезвычайного положения в стране, оппозиционные настроения в польском обществе только усилились.

"Когда экономическая система начала рушиться, и Советский Союз не стал вводить войска в Польшу, именно тогда я понял, что освобождение возможно. Однако я и не думал, что это произойдёт так быстро", - вспоминает историк Адам Калита.

В результате переговоров в 1989 году состоялись первые полусвободные выборы. В правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий, вошли представители и коммунистов, и оппозиции.

Богуслав Соник считает, что этот опыт может быть полезен и в наши дни. "Я хочу, чтобы мы все поняли, что благосостояние Польши - наша общая цель, и ради неё надо забыть про наши разногласия", - пояснил он.

Некоторые активисты движения "Солидарность" до сих пор считают соглашение с компартией в 1989 году предательством, а другие признают, что компромисс был необходим.

Из Кракова передает корреспондент Euronews Лешек Каблак:

"30 лет спустя в Польше всё ещё нет единства. Исторический парадокс в том, что люди, которые сейчас находятся по разные стороны политических баррикад, тогда сообща сделали возможным падение коммунистического режима в странах Восточной Европы".