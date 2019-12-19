В Нью-Дели отключили интернет из-за протестов

В столице Индии временно отключена мобильная связь и ограничен доступ в интернет. Как сообщили местные мобильные операторы, им поступила директива от органов госбезопасности, которые таким образом пытаются пресечь несанкционированные митинги.

Вот уже почти неделю в Индии не стихают акции протеста. Поводом к ним стало принятие поправок в закон о гражданстве. Правительство предложило упростить предоставление индийского гражданства лицам, которые подвергаются притеснениям на религиозной почве в соседних мусульманских странах - Афганистане, Бангладеш и Пакистане.

Речь идет главным образом об индуистах, сикхах, христианах. На мусульман эта мера не распространяется.

В результате последователи ислама внутри Индии заявили о нарушении их прав. Они напомнили, что Индия светская страна, а конституции гарантирует равенство прав для представителей всех конфессий.

Сначала протесты начались в регионах, где преимущественно проживают мусульмане, а затем перекинулись на крупные города.

Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут беженцы из Бангладеш, которые ранее нашли убежище в этом регионе.