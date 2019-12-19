Пресс-конференция Владимира Путина: прямой эфир и текстовая трансляция

Пресс-конференция Владимира Путина проходит уже в 15-ый раз. Она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов - около 1900 человек.

В прошлом году конференция продлилась 3 часа 43 минуты, в 2017 - 3 часа 40 минут. Рекорд был установлен в 2008 году: тогда Путин общался с журналистами почти 5 часов. В этом году центральные каналы выделили на трансляцию конференции три часа, но итоговый хронометраж может отличаться.

Кремль попросил журналистов не приносить слишком большие плакаты, максимум формата А3, поскольку иначе операторам и фотографам становится сложнее работать.

Последние семь лет встречи проходят в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной (до этого конференции проводились в Кремле).