Греция: мигрантов все больше - условия все хуже

Перевернутые баки с мусором, опрокинутые на дорогу туалеты - центр содержания нелегальных мигрантов на греческом острове Самос не в лучшем состоянии. В четверг здесь произошли столкновения между полицией и местными обитателями: около 300 мигрантов организовали акцию протеста, требуя или улучшить условия их жизни, или перелить в континентальную часть Греции.

Правозащитники говорят, что условия содержания в подобных центрах ужасающие. При этом в них находятся около 40 тысяч человек. "Все беженцы и мигранты, живущие на греческих островах, по сути, постоянно пребывают в условиях чрезвычайного положения. Многие из них не имеют доступа к воде, не могут помыться. Люди также не защищены от погодных катаклизмов, особенно зимой", - говорит представитель греческого офиса организации "Врачи без границ" Гиоргис Карагианнис.

Власти Греции проблемы не отрицают. В ближайшие месяцы они намерены снести все старые лагеря для беженцев, которые были на спех возведены еще на пике миграционного кризиса в 2015 году, и построить на их месте новые - с лучшими условиями для жизни, но более строгими правилами. Например, передвижение людей в таких центрах будет ограничено.

Правозащитники против, но иного выхода власти не видят. По оценкам экспертов, в 2020 году в Грецию прибудет еще 100 тысяч нелегальных мигрантов и беженцев из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.