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Республика Беларусь

Без результата: контактная группа по Донбассу не пришла к согласию

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  Елена Караева  Alexei Doval 
Без результата: контактная группа по Донбассу не пришла к согласию
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Переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе завершились в Минске безрезультатно. Как сообщает ТАСС, они очень трудными.

В дикуссиях участвовали, помимо украинской и российской сторон, также и представители самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Photo AP, all rights reserved

Спецпосланик председателя ОБСЕ Мартин Сайдик подвел итог: "Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров „нормандской четверки“ в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия".

Photo AP, all rights reserved
Мартин Сайдик покидает свой пост в конце текущего годаPhoto AP, all rights reserved

Он добавил, что были приложены "существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года. Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания".

Именно обмен пленными, согласованный Москвой и Киевом, называли главным конкретным результатом перезапуска нормандских переговоров.

О его принципе - "всех на всех" - объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он же назвал и дату - до конца текущего года.

Следующая встреча контактной группы должна состояться уже после новогодних праздников, она запланирована на 16-го января.

Председательствовать на ней будет уже кадровый швейцарский дипломат Хайди Грау, ее полномочия начинаются 1 января.

Уходящий с должности Мартин Сайдик пожелал ей удачи на этой должности.

Photo AP, all rights reserved
Австрийца Мартина Сайдика на посту спецпредставителя председателя ОБСЕ на переговорах контактной группы сменит швейцарка Хайди ГрауPhoto AP, all rights reserved

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