Без результата: контактная группа по Донбассу не пришла к согласию

Переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе завершились в Минске безрезультатно. Как сообщает ТАСС, они очень трудными.

В дикуссиях участвовали, помимо украинской и российской сторон, также и представители самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Photo AP, all rights reserved

Спецпосланик председателя ОБСЕ Мартин Сайдик подвел итог: "Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров „нормандской четверки“ в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия".

Мартин Сайдик покидает свой пост в конце текущего года Photo AP, all rights reserved

Он добавил, что были приложены "существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года. Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания".

Именно обмен пленными, согласованный Москвой и Киевом, называли главным конкретным результатом перезапуска нормандских переговоров.

О его принципе - "всех на всех" - объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он же назвал и дату - до конца текущего года.

Следующая встреча контактной группы должна состояться уже после новогодних праздников, она запланирована на 16-го января.

Председательствовать на ней будет уже кадровый швейцарский дипломат Хайди Грау, ее полномочия начинаются 1 января.

Уходящий с должности Мартин Сайдик пожелал ей удачи на этой должности.