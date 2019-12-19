ВОЗ: мужчины отказываются от табака

Мужчины стали меньше курить. К таким выводам пришла в своем новом докладе о мировых тенденциях потребления табака Всемирная организация здравоохранения. С 2000 по 2018 год количество курильщиков снизилось примерно на 60 млн человек до 1 миллиарда 337. Прежде всего, благодаря женщинам, которым удалось победить зависимость. Впервые рост численности любителей сигарет, трубок и кальянов остановился и среди мужчин, к 2025 году их количество может снизится на 5 млн.

"Многие страны Восточно-Средиземноморского региона лишь начинают работу над контролем потребления табака. В Африке одни государства уже много лет успешно занимаются этой проблемой, другие только констатируют начало табачной эпидемии. Если не принять срочные меры, количество курильщиков вырастет", - отмечает представительница ВОЗ Элисон Коммар.

Как и риск развития у них сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, рака легких. В табачном дыме присутствует более 7000 химических веществ, из которых 250 вредны для здоровья, а не менее 69 — известные канцерогены.

"Останавливаться на достигнутом нельзя. Мы должны активизировать свои усилия, в частности, в сфере правового регулирования. Необходимо добиться запрета рекламы табачных изделий. Он действует не во всех странах", - говорит Рюдигер Крех, директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья.

Ежегодно в результате вызванных потреблением табака болезней погибают 8 млн человек. Из них более миллиона - пассивные курильщики.