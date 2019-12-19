Прогресс есть, но забастовки продолжатся

На переговорах о пенсионной реформе представителям правительства и профсоюзам удалось договориться по ряду вопросов, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филип по окончании встречи. В частности, по вопросу о минимальной пенсии.
Однако лидеры профсоюзов заявили, что "рождественского перемирия" не будет. Забастовки продолжатся и в праздничные дни.
Проект реформы пенсионной системы вызвал во Франции волну протестов и забастовок. Жители Парижа и больших городов страдают от серьезных перебоев в работе транспорта. Главные причины недовольства реформой - повышение возраста для получения выплат в полном размере с 62 до 64 лет, а также решение властей изменить порядок расчета пенсий и свести 42 различных режима к единому.