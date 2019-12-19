Беспорядки у "Камп Ноу"

По меньшей мере 60 человек пострадали в среду в столице Каталонии в ходе столкновений между сторонниками независимости и полицией у стадиона "Камп Ноу", где состоялся футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Как сообщили местные СМИ, 13 пострадавшим потребовалась госпитализация. Девять человек были арестованы.

Акция началась в 16 часов по местному времени. Ее организатор, сепаратистское движение "Демократическое цунами", решило использовать так называемое "Эль Класико", которое транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание международного сообщества на "каталонскую проблему".

"Это не нормальное "Эль Класико". Но и ситуация в Каталонии тоже не нормальная, - говорит эта манифестантка. - Мы просим освободить наших политзаключенных. Кроме того, матч против "Реала" всегда особенный. Но самое главное - все дело в несправедливости в Каталонии".

На этот раз перед матчем были предприняты повышенные меры безопасности. В отличие от предыдущих встреч, обе команды разместились в одном отеле рядом со стадионом. Игроки находились под пристальным вниманием полиции. "Барселона" попросила своих болельщиков вести себя вежливо и не мешать проведению матча.

Встреча между "Реалом" и "Барселоной" должна была состояться еще 26 октября, но была отложена из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице. В среду сразу после стартового свистка возле стадиона начались столкновения - участники акции протеста, в основном, молодые люди в капюшонах и масках, начали бросать в стражей порядка разные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры.

Региональная полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные средства. Протестующие призвали выпустить на свободу каталонских политиков, приговоренных Верховным судом к различным срокам заключения за причастность к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.