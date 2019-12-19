Австралийцы спасаются от жары у океана

В Новом Южном Уэльсе на юго-востоке Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории штата зафиксированы около сотни лесных пожаров. Жертвами стихии здесь уже стали 4 человека. Всего сгорели свыше 2,5 млн гектаров леса, в том числе ряд национальных парков.

Средняя температура на континенте поднялась до 41,9°C. Люди бегут из городов на океанское побережье.

"Экстремальная жара здесь особенно сильно ощущается, - признается австралийка. - Солнце по-настоящему печет. Не знаю, стоит ли во всем винить озоновые дыры. Но воздействие солнца здесь чувствуется сильнее, чем где бы то ни было еще".

"Температура все выше. Лес, кустарники высыхают. Во многих районах им не хватает естественной защиты: прилегающие территории небогаты растительностью. Кроме того, борьба с сорняками недостаточно контролируется. Столько факторов указывают на взаимосвязь между климатическими изменениями и ростом температур. Правительство не может этого не видеть", - отмечает местная жительница.

С 1910 года средняя температура воздуха в Австралии увеличилась на 1°C. Причем основные изменения произошли за последние 70 лет. Нынешний год может стать одним из четырех самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни ситуация лишь ухудшится.

Тем временем, сотни австралийцев вышли на акцию протеста после того, как местные СМИ сообщили, что премьер-министр Скотт Моррисон покинул страну и отправился на рождественские каникулы на Гавайи.