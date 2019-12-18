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Австрия

Учеников Венской балетной школы заставляли курить, чтобы они не поправлялись

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  Марика Димитриади 
Учеников Венской балетной школы заставляли курить, чтобы они не поправлялись
Авторское право
TIMOTHY A. CLARY / AFP
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Учеников балетной школы в Вене заставляли курить, чтобы они не чувствовали голода. Об этом сообщила специальная комиссия, которая была создана для расследования дела о предполагаемом физическом и сексуальном насилии в стенах балетной академии.

"Очевидно, что дети и подростки не были в достаточной мере защищены от дискриминации", - говорится в отчете комиссии. Эксперты сообщают о негативных последствиях для здоровья, к которым привело жестокое отношение к ученикам. Комиссия подтвердила, что в школе прибегали к физическому насилию. Кроме того, к учащимся обращались не по имени, а по размеру одежды, чтобы обратить их внимание на собственный вес.

Комиссия начала проверку школы по требованию министра культуры Австрии после того, как в апреле газета Falter опубликовала расследование "Методы XIX века" о жестоком обращении с юными танцорами. В ходе расследования члены комиссии опросили учеников в возрасте от 10 до 18 лет - всего 24 человека.

В Венской опере, при которой была открыта балетная школа, сообщили, что уже сократили число выступлений студентов. Более подробный ответ руководство оперы пообещало дать после того, как ближе ознакомится в докладом.

Скандал вокруг венской балетной школы разразился этой весной. Австрийский еженедельник Falter опубликовал расследование о "методах воспитания из 19 века", которые использовались в балетной академии. В материале сообщалось, что учеников таскают за волосы, царапают, доводят до анорексии и булимии, унижают.

После публикации в самой академии заявили, что хорошее самочувствие учеников - это приоритет для школы. За последние месяца в расписании занятий учебного заведения появились курсы о правильном питании. Кроме того, школа наняла психолога. Но в комиссии заявили, что принятых мер недостаточно.

Балетная школа при Венской государственной опере была основана в 1771 году. Она считается одной из самых престижных танцевальных академий в Европе. Ее выпускники задействованы в постановках Мариинского театра, Королевского балета Великобритании и Американского театра балета в Нью-Йорке.

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