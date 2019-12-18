Оборонный бюджет с санкциями против России

Законопроект об оборонном бюджете США, включающий новые санкции против России, направлен на утверждение президенту страны Дональду Трампу.

Накануне сенат США большинством голосов одобрил бюджет на 2020 год, который, в частности, предполагает введение санкций в отношении участников строительства российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Как отмечается в документе, этот шаг необходим для «обеспечения европейской энергетической безопасности». В Комитете сената по международным отношениям заявили, что санкции помогут остановить реализацию этих проектов. Активы подпадающих под санкции физических лиц и компаний на территории США могут быть заморожены, участникам проектов может быть отказано в выдаче американских виз.

Газопроводы, согласно планам российского правительства, должны начать работу в 2020 году.

Сообщается, что один из подрядчиков «Северного потока-2» Allseas Group может выйти из проекта, если сочтет санкции слишком опасными для своего бизнеса. Однако в российской компании «Газпром» заверили, что смогут завершить укладку трубопровода.

Представитель «Газпрома» заявил, что санкции не остановят работы, а лишь отложат их завершение и сделают более затратными.

Власти Германии вновь выразили сожаление в связи с возможным введением санкций. В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Мы против экстратерриториальных санкций». В Российско-Германской внешнеторговой палате считают, что ввод газопровода в эксплуатацию важен для энергетической безопасности Европы.

Законопроект об оборонном бюджете США, помимо санкций против участников строительства газопроводов, продлевает эмбарго на прямое сотрудничество с Россией в военной области и содержит запрет на признание Крыма американским правительством в качестве субъекта РФ.

Президент США уже сообщил в Твиттере, что подпишет «исторический оборонный законопроект немедленно».