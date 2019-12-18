Премию передали дочери

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли передал премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" дочери уйгурского ученого и общественного деятеля Ильхама Тохти, который последние пять лет находится в тюрьме в Китае.

На церемонии награждения Джухия Ильхам держала в руках фотографию отца.

Давид Сассоли, передавая премию, сказал, что "Европейский парламент требует немедленного освобождения Тохти без каких-либо дополнительных условий".

Ильхам Тохти был приговорен к пожизненному заключению в сентябре 2014 года. Его обвинили в призывах к сепаратизму и разжигании межнациональной розни.

50-летний профессор экономики считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Он занимался этой работой более 20 лет.

Джухия Ильхам после передачи ей премии сказал, что эта награда очень важна для ее отца и всего уйгурского народа.